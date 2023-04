Il "pagellone" delle squadre termolesi nel clou della stagione

TERMOLI. La rappresentativa del Liceo Scientifico Alfano di Termoli. Voto 10 e lode. Ai campionati studenteschi di Volley, guidata dal professor Mario Monaco, composta dagli studenti Tommaso Albanese, Nicolaj Bracone, Niccolò Colella, Marco Piccoli, Antonio Di Bucci, Gianmario Fratamico, Giovanni N. Buonanno, Simone Mammarella, Stefano Santella, Antonio Simone, Luca Varanese, Francesco Sisto, dopo aver battuto in semifinale l’Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano e in finale l’istituto “Majorana” di Termoli, entrambi con parziali di 2-0, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali, guadagnando la possibilità di rappresentare la Regione Molise alle prossime finali nazionali dei campionati studenteschi in programma dall’11 al 16 settembre a Senigallia.

Ottimo risultato anche per le studentesse della rappresentativa allieve, guidata dal professor Andrea Putzu Andrea: dopo aver battuto in semifinale la compagine dell’Omnicomprensivo di Guglionesi con un parziale di 2-0, sono state battute in finale, al termine di una partita avvincente, dall’IIS “Fascitelli” di Isernia. Le studentesse Chiara Altieri, Giulia Baldassarre, Sophie Pia Buonanno, Agnese Chinni, Mina D’Onofrio, Anna Gallo, Francesca Graniero, Alessandra Pezzano, Gaia Orlando, Federica Pollutri, Chiara Sciarretta, portacolori dell’Istituto, con forza e tenacia si sono distinte combattendo fino all’ultimo punto in una competizione di alto livello. Pallavolisti termolesi crescono

Volley Serie C Interregionale Termoli Pallavolo. Voto 10. Sabato 22 aprile si è giocata la gara 2 della semifinale dei playoff. La Termoli Pallavolo deve assolutamente vincere per portare il confronto a gara 3. L'avversario è l'Arte Volley, temibile sestetto abruzzese che nella gara di andata ha avuto la meglio con un rotondo 3 a 0. Puntuale alle 18 il pubblico termolese risponde presente recandosi in massa al palazzetto. La partita tiene tutti con il fiato sospeso e va avanti un set per ciascuno, fino al 3-2 che premia i nostri ragazzi. Un risultato che tiene vive le speranze della Termoli Pallavolo, dei ragazzi di Mauro e di un'intera città che siamo sicuri continuerà a crederci fino alla fine! Curva gremita da motivatissimi tifosi dell'Arte Volley, con tanto di tamburi, megafoni e cori organizzati. Prossimo appuntamento gara 3, domenica 30 aprile a Manoppello ore 18.30. Vincere vuol dire garantirsi l’accesso alla finalissima!

Basket serie C gold Air Basket Termoli. Voto 9.5. Ultima gara casalinga per la fase a orologio a tre cifre contro il Teate Basket. Ora per l’accesso ai play off, tutto è nelle loro mani. Domenica, la squadra, seppur falcidiata da infortuni, andrà sul difficilissimo campo del Nuovo Basket Aquilano, con l’ascia tra i denti, decisi a giocarsi il tutto per tutto, consci che solo una vittoria potrà garantire loro l’accesso agli spareggi promozione. Il Vasto, che è sotto due punti da noi, ha un impegno contro il Magic Chieti che non ha più velleità, per questo non possiamo permetterci una sconfitta perché se loro vincono e noi no verremmo raggiunti e, per via dello scontro diretto, saremmo dietro loro anche se con lo stesso punteggio. Quindi non ci resta che vincere.

Calcio promozione Molise Termoli 2016. Voto 9: Ora è matematico almeno il quarto posto e la zona play off. Con la vittoria di domenica, i giallorossi hanno messo 8 punti di distacco dalla quinta con ottime prospettive ancora di migliorare lo score. La squadra, inutile ricordarlo, ha condotto un finale di stagione in crescendo, e queste soddisfazioni sono più che meritate. I ragazzi hanno sempre dato il meglio di loro. C’è stato un momento di leggero appannamento a metà stagione, una cosa transitoria. Quando poi si sono risvegliate le bocche da fuoco di Di Biase e Impicciatore mister 100, per tutti gli altri sono stati dolori.

Basket promozione Abruzzo-Molise, Airino basket. Voto 6.5: Cau & C. non si sentono vittime sacrificali e fanno un primo quarto da favola, difendendo aggressivamente e sorprendendo i padroni di casa, che racimolano solo 10 punti contro i 15 degli ospiti. Stessa musica nel secondo quarto dove le difese aggressive la fanno da padrone con gli aquilani che ristabiliscono la parità solo nei secondi finali. Il terzo quarto è quello che segna il divario che poi maturerà fino alla sirena che porta in vantaggio gli aquilani nella serie. Ora si pensa a gara 2.

Calcio serie D Termoli calcio 1920. Voto 4: È successo quello che di certo non ci aspettavamo, sconfitta e resa incondizionata a Chieti. La situazione è, poi peggiorata. Nella notte tra domenica e lunedì è arrivata la decisione, da parte della società di esonerare mister Raffaele Esposito. Da esterni e da tifosi non comprendiamo questa scelta perché non è possibile, alla vigilia di un delicatissimo incontro che segnerà le sorti future di questa squadra, destabilizzare ancor di più l’ambiente che tanto stabile non è parso, soprattutto a Chieti. Ci risulta incomprensibile esonerare un allenatore alla fine di una stagione travagliata. Questi piani bisognava attuarli quando qualche possibilità di rimettere le cose a posto esisteva ancora, non levando un allenatore che, comunque, ha dovuto spesso accontentarsi di giocatori che non hanno reso certo per quello che erano le speranze quando vennero acquistati. Immaginate con quale morale affronteranno il Notaresco. L’ultimo gol lo segnarono il 5 marzo scorso. Permetteteci di essere delusi. Non pensavamo che la felicità durasse solo un anno.

