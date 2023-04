Fise Molise verso Piazza di Siena: primo stage con Simone Coata

CAMPOBASSO. Piazza di Siena sempre più vicina per la Fise Molise. Gli atleti che si stanno preparando all’evento hanno appena concluso la prima giornata di stage con Simone Coata, cavaliere di fama internazionale e componente quale caporal maggiore scelto del centro sportivo dell’Esercito Italiano sezione equitazione.

Ricordiamo che il Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (Csio), che si terrà a Roma dal 25 al 28 maggio prossimi, prevede per i binomi 4 livelli di selezione: due tappe e due stage con un Tecnico selezionatore. La prima tappa si è già svolta a Napoli, la seconda è prevista per il prossimo ponte del primo maggio ad Atina (Frosinone).

Il primo appuntamento con Coata si è tenuto a Campobasso in un clima di amicizia, ma anche di grande concentrazione sugli obiettivi da perseguire. A Karola Vignale e Giada Moffa, presenti alla selezione di Napoli, si è unito Flavio De Bellonia, candidato a titolo individuale alla partecipazione per la Coppa del Presidente Pony. Quest’ultimo per essere selezionato dovrà partecipare oltre ai due stage anche al concorso ippico del 12/13/14 maggio 2023 A3* che si terrà a Chieti.

Ma c’è di più. Le due giornate hanno visto anche la partecipazione dei piccoli candidati alle Ponyadi 2023 e altri allievi delle Asd Scuderia del Sole, Maneggio di O’ e Ippoform Campobasso Equitazione che ospitava anche l’evento. Entusiasti gli istruttori che hanno accompagnato gli allievi. Il Delegato regionale Laura Praitano, nel raccogliere feedback positivi tra tutti i partecipanti, ha espresso grande soddisfazione. E si è ritagliata con piacere anche un piccolo spazio di partecipazione allo stage, per vivere appieno e insieme a tutta la delegazione le emozioni di questo sport. “Non mancheranno altre occasioni per condividere esperienze con cavalieri di fama internazionale – ha detto al termine dell’evento – Tutto questo non può che regalare momenti di crescita ai nostri allievi e a tutti noi. Stiamo lavorando per unire sempre di più le nostre forze e soprattutto le nostre emozioni; l’equitazione è molto più che uno sport ed è questo il messaggio che cerchiamo ogni giorno di trasmettere a tutti”.