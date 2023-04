Sulla spiaggia di Petacciato arriva la gara di pesca sportiva

PETACCIATO. Il Comune di Petacciato, nel tratto di spiaggia tra il Lido Ottanta e il Lido La Risacca, ospiterà, domenica 30 aprile, la gara di pesca sportiva con canne da pesca dalla spiaggia per il “Campionato Interregionale Abruzzo – Molise Fipsas”.

La manifestazione avrà luogo dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 22:30.

Nella zona di mare prospiciente all’area, per una distanza dalla battigia pari a 300) metri, è vietato navigare, ancorare, ormeggiare e sostare con qualunque unità navale, praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla gara, svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare e non espressamente autorizzata dalla scrivente o comunque suscettibile di recare impedimenti all’ordinato svolgimento della gara sotto i profili della sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose.

Ai partecipanti alla manifestazione è vietato utilizzare fonti luminose rivolte nella direzione dello specchio acqueo. Tutte le unità navali in transito nelle vicinanze della zona di mare riservata alla predetta gara di pesca, nel giorno sopraindicato e per tutta la durata della manifestazione, dovranno prestare la massima attenzione e tenersi alla predetta distanza di sicurezza.