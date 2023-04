Campionati studenteschi: l’Alfano protagonista nelle finali regionali

TERMOLI. Gli studenti dell’Alfano, ancora una volta, protagonisti ai campionati studenteschi: si sono disputati a Bojano, giovedì 27 aprile, le finali Regionali dei Campionati studenteschi degli e-sports e di orienteering.

La manifestazione degli e-sports, organizzata al fine di promuovere la pratica degli sport elettronici che dal prossimo anno scolastico entreranno a pieno titolo nelle discipline sportive dei campionati studenteschi, si è disputata, con categoria unica mista II Grado, con tornei di Calcio Fifa e Basket Nba. Gli studenti Giuseppe Grasso e Riccardo Alfieri, dopo aver battuto in finale la rappresentativa dell'istituto “Majorana-Fascitelli”, di Isernia si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali. Grande soddisfazione da parte del docente accompagnatore e selezionatore della rappresentativa d’istituto, prof. Andrea Putzu.

Nella medesima giornata, nel centro storico di Bojano, in una splendida giornata di sole e grazie ad un’encomiabile organizzazione, si sono disputate le finali regionali dei campionati studenteschi di Orienteering. L’Istituto “Alfano da Termoli” ha partecipato con le rappresentative Allievi (Alessio Russo, Michele Fulco, Cristian Mugnano, Mattia Tanferna) e Allieve (Vanessa La Vecchia, Angelica Nese, Isabel De Rosa) accompagnate dal prof. Mario Monaco. Ottimi i risultati conseguiti: primo posto assoluto, nella categoria Allieve, per la studentessa Angelica Nese; secondo posto assoluto, nella categoria Allievi, per lo studente Mattia Tanferna. Podio anche nella classifica a squadre di entrambe le categorie.

Soddisfazione della dirigente Concetta Rita Niro per l’apertura della scuola alle nuove e alternative discipline sportive, per i risultati conseguiti, per il lavoro dei docenti di scienze motorie e per l’impegno degli studenti e delle studentesse nel conseguimento di abilità e competenze sempre più articolate, nuove e complesse.