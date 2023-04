Campionati regionali di tiro a volo: a medaglia gli studenti dell’Alfano

TERMOLI. Lusinghiera affermazione per i ragazzi della IV G (indirizzo sportivo) dell’Istituto “Alfano” di Termoli che hanno aderito al progetto "Care".

La classe, composta da 11 studenti e 7 studentesse, è stata impegnata il 28 aprile nella fase regionale di tiro a volo nello stupendo scenario del campo di tiro federale di San Giuliano del Sannio, nell’ambito del campionato “Nuove leve” 2023.

Primi in Molise a partecipare all’evento, gli alunni si sono cimentati in questa particolare ed entusiasmante disciplina, incentrata sullo sviluppo di particolari capacità psico-fisiche che rendono il tiro uno sport da cui si viene immediatamente rapiti. Ottimi i risultati di questa prima giornata, frutto di un severo allenamento e una grande abnegazione da parte di tutti i ragazzi.

In particolare si sono distinti gli alunni: Lorenzo Palumbo (oro), Samuele D’Angelo (argento) e Piercostanzo Di Labbio (bronzo). Per le ragazze: Sabrina Antenucci (doppio oro, assoluti e di categoria), Daria Bartone (argento) e Giulia Baldassarre (bronzo).

Buona la gara degli altri partecipanti che con sana competizione e serietà hanno ricercato la massima prestazione in una bellissima giornata di sole all’insegna dello sport.

Vista l’importanza dell’evento sono stati particolarmente graditi gli interventi: del sindaco del comune ospitante, dott. Rosario De Matteis, del delegato regionale Fitav Giuseppe Erra, del presidente Coni Molise Vincenzo D’Angelo, del coordinatore regionale Sport e Salute Angelo Campofredano, della vice delegata Fitav e referente del progetto prof.ssa Giuseppina Calcagnile, dei tecnici federali Domenico Piemontese, Alfredo Passarelli, del direttore di campo Alfredo Caruso e del gestore del campo di tiro a volo Pietro Varriano, che ha messo a disposizione la struttura, fiore all’occhiello del settore, immersa nel magnifico bosco della località.

Soddisfazione per il docente prof. Roberto Di Bucci e della dirigente Concetta Rita Niro per i risultati ottenuti e per la riuscita dell’evento.

Il prossimo 21 maggio gli atleti dell’Alfano, confrontandosi con i loro coetanei delle altre regioni italiane, rappresenteranno il Molise a Roma nella fase nazionale. Forza ragazzi!

Galleria fotografica