Squilli di Trombetta, promossi e bocciati dell'ultimo weekend sportivo

TERMOLI. Non potevamo non dare il podio più alto alla Termoli pallavolo maschile di serie C. Voto 10 con stralode: Andare a vincere, gara 3, a casa di quelli che hanno dominato il campionato e qualificarsi per la finalissima play-off contro il Paglieta, è stata l’impresa di tutta una stagione. Una stagione condotta alla grande dal sestetto di Mauro Palli che, in questa disciplina, assieme a Dino Sassano e la presidentessa dottoressa Cinzia Portolan, si sono meritati questa grande soddisfazione. Ora non importa quello che accadrà nella finale. Il solo fatto di aver sbaragliato alla grande la concorrenza equivale ad aver già vinto il campionato. Complimenti a tutti loro sono l’orgoglio termolese e ora, almeno in questa occasione, riempiamo il palazzetto per spingerli verso quella che potrebbe essere davvero la più bella cosa: la vittoria del campionato abruzzese. Da Cenerentola a star il passo è breve.

Il secondo gradino del podio ad un’altra squadra considerata agnellino sacrificale ma che invece ha tirato fuori gli artigli al momento opportuno. L’Airino Basket Promozione Abruzzo Molise. Voto 10: La buona prestazione di gara 1 all'Aquila era foriera di ottimi auspici, nonostante poi la sconfitta fosse arrivata negli ultimi due parziali per l'Airino basket Termoli. Infatti le premesse si sono confermate. I gialloblu sono riusciti a vincere 52-46 contro la prima della classe e ora se la giocheranno a gara 3 di nuovo all’Aquila.

Al di là di quello che poi sarà il risultato finale, per la squadra di Coppola ci sono solo grandi applausi e consensi per la politica portata avanti dalla società, da sempre accanto ai giovani. Celebriamo una volta per tutte anche un ragazzone come Salvatore Coppola che ha mangiato pane e basket fin dal suo concepimento. Ha ricevuto spesso sempre tranvate sui denti ma lui ha sempre fatto finta di niente e, da vero innamorato di questa disciplina, è sempre andato avanti non si è mai demoralizzato ed ha sempre spronato i suoi ragazzi anche quando, in alcuni campionati, ha con loro conosciuto solo sconfitte e anche in alcuni casi cocenti umiliazioni. Chi è un uomo di sport vero è quello che nonostante le cadute riesce sempre ad alzarsi e portare a termine l’impresa sportiva e credeteci Salvatore Coppola è tutto ciò. Coppola a differenza di altri è davvero uno genuino.

Lusinghiera affermazione per i ragazzi della IV G (indirizzo sportivo) dell’Istituto “Alfano” di Termoli. Voto 9,5

Hanno aderito al progetto "Care". La classe, composta da 11 studenti e 7 studentesse, è stata impegnata il 28 aprile nella fase regionale di tiro a volo nello stupendo scenario del campo di tiro federale di San Giuliano del Sannio, nell’ambito del campionato “Nuove leve” 2023. Primi in Molise a partecipare all’evento, gli alunni si sono cimentati in questa particolare ed entusiasmante disciplina, incentrata sullo sviluppo di particolari capacità psico-fisiche che rendono il tiro uno sport da cui si viene immediatamente rapiti. Ottimi i risultati di questa prima giornata, frutto di un severo allenamento e una grande abnegazione da parte di tutti i ragazzi. In particolare si sono distinti gli alunni: Lorenzo Palumbo (oro), Samuele D’Angelo (argento) e Piercostanzo Di Labbio (bronzo). Per le ragazze: Sabrina Antenucci (doppio oro, assoluti e di categoria), Daria Bartone (argento) e Giulia Baldassarre (bronzo). Buona la gara degli altri partecipanti che con sana competizione e serietà hanno ricercato la massima prestazione in una bellissima giornata di sole all’insegna dello sport.

Calcio di promozione Termoli 2016. Voto 9. Per il campionato condotto, soprattutto nella seconda parte, avrebbero meritato anche loro il podio più alto ma quella sciocchezza burocratica da evitare fa ancora tanta rabbia. Complimenti vivissimi alla società, alla squadra e tutti coloro che hanno contribuito a una bella e importante impresa.

Basket serie C gold Air basket Termoli. Voto 7. Nonostante siano sfumate a L’Aquila le speranza di Play Off per l’Air, la squadra si è comportata alla grande in questa fase a orologio e probabilmente meritava di disputarli. La rabbia sale, quando scopri che a decidere di non poterli disputare siano stati decisivi alcuni errori importanti, commessi in buona fede, però errori che hanno vanificato tanti sacrifici. Un’altra stagione che chiude con il segno negativo

Calcio a 5 serie C1 girone B Arcadia calcio. Voto 6.5. Vince il derby con la Iuvenes e si consolida a metà classifica. Ottimo risultato in una stagione con molti alti e bassi ma va bene così. Questa società è storia in città e apprezziamo gli sforzi fatti per farla sopravvivere nonostante le tante difficoltà.

Calcio serie D Termoli calcio 1920. Voto 6. Le speranze di salvezza sono, ormai, legate ai play out che dopo l’ennesimo pari, 19 su 33 partite, (un record a livello nazionale) appaiono al 99,9% certi. Eppure, restiamo convinti che se in sede di programmazione squadra, l’estate scorsa, ci si fosse posta la priorità di trovare una punta di almeno una decina di gol come dote, oggi la squadra potrebbe già andare al mare con qualche vittoria di corto muso in più e qualche pareggio in meno. “E chi se ne frega" del record italiano dei pareggi, saremmo tutti come nelle favole, vissero felici e contenti. Noi lo scorso anno una punta che fiutava gol come i cani da tartufi ce l’avevamo, poi però è stato lasciato andar via. Purtroppo le cose sono andate diversamente e ora ci giocheremo la permanenza con il rischio play out, anche perché la squadra gioca anche bene, ma fino al limite dell’aria poi il gol… questo sconosciuto.

Calcio a 5 serie C1 Iuvenes Termoli. Termoli. Voto non classificato. Una stagione, se paragonata a quella dello scorso anno, ingiudicabile. L’unica cosa che apprezziamo è la volontà nonostante le tante difficoltà di fare sport.

