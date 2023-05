Donne in movimento 2.0: prevenzione e allenamento

GUGLIONESI. A Guglionesi nasce "Donne in movimento 2.0". Il progetto nasce grazie alle competenze del dottor Quintino Giordano insieme a una cittadina guglionesana, Teresa Ciarallo.

«L’idea era partita già da qualche mese, con varie sollecitazioni da parte di Teresa Ciarallo- dichiara Giordano- Ho pensato di formare questo gruppo, totalmente al femminile, proprio per dare l’opportunità di provare a creare e consolidare una routine giornaliera di attività fisica e sportiva e di beneficiarne attraverso il movimento. Tutto questo attraverso la pianificazione di un programma di allenamento in base alle esperienze e al livello di preparazione iniziale (tenendo conto anche di eventuali patologie pregresse/concomitanti) che risulti essere alla portata di tutte, con carichi di allenamento in progressione di settimana in settimana.

Questo progetto, Donne in movimento 2.0 nasce con l’obiettivo principale di divulgare la parola “prevenzione” mediante un’adeguata attività motoria seguendo quello che le ricerche scientifiche ci consigliano. Questo progetto è totalmente gratuito. Inoltre, considerando i due allenamenti settimanali da un ora (120min/sett.) è consigliato praticare attività fisica/sportiva anche al di fuori di questo progetto (piscina, palestre).

Come verranno svolti gli allenamenti? Sono previsti 2 incontri a settimana, mercoledì e venerdì, riscontrati mediante la somministrazione di un questionario. L’allenamento è di 1 ora con circa 50/55 min di attività aerobica e anaerobica e 5 min di defaticamento/stretching da svolgere insieme alla fine.

Ad oggi il gruppo conta 40 partecipanti, durante il primo incontro si è constatato grande entusiasmo e partecipazione».