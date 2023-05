Giro d'Italia, sprint regale di Jonathan Milan all'arrivo di tappa a San Salvo

SAN SALVO. Dopo la sensazionale vittoria nel prologo della maglia rosa Remco Evenepoel di ieri sulla costa dei Trabocchi, a San Salvo prima vittoria italiana nell’edizione 2023 del Giro d’Italia.

A conquistarla, allo sprint, un magnifico Jonathan Milan, che ha prevalso in una volata lunga, senza treni, dove ha fatto valere le sue qualità di pistard nell’inseguimento.

Successo tricolore, dunque, alla Teramo-San Salvo, dopo 202 km, con l’alfiere della Bahrain Victorius che ha preceduto l’olandese Dekker (Arkea) e l’australiano Groves (Alpecin).

A tre km dall’arrivo c’è stata anche una caduta, che ha spezzato in due il gruppo, ma senza riflessi sulla classifica. Domani partenza da Vasto, per la Vasto-Melfi di 213 km, che transiterà lungo la costa molisana.

"È un'emozione incredibile. Ieri avevo testato le mie gambe a cronometro, oggi volevo vincere allo sprint. I miei compagni di squadra mi hanno portato nella miglior posizione possibile. È la mia prima vittoria di tappa al Giro. Non ho parole per descrivere come mi sento". Sono state queste le prime parole di Jonathan Milan, oro nell'inseguimento a squadre a Tokyo, dopo il successo nella seconda frazione del Giro d'Italia, da Teramo a San Salvo», le parole del vincitore.