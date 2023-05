Street is Culture: lo sport si fa in strada

TERMOLI. Street is Culture (Sic), associazione dilettantistica sportiva formata da un team di oltre 120 istruttori certificati in tutta Italia, presente dal 2019 con sede a Milano, nasce per promuovere e diffondere la Cultura Street attraverso le discipline: Parkour, Skateboard, Blanding, BMX, Breaking, Streetball, Street Art e Djing, vuole aggregare i giovani nella pratica di sport capaci di veicolare modelli positivi.

La prima realtà multi-disciplinare in Italia, che punta ad arrivare al tessuto urbano, dalle periferie alle città, partendo dalle scuole e generando spazi di aggregazione giovanile. Street is Culture è un variegato team di professionisti, composto dai migliori docenti e performers sportivi, esperti in organizzazione e gestione di eventi. L’associazione con l’attuale tappa a Termoli, punta alla rigenerazione urbana di aree che l’amministrazione comunale di Termoli intende riqualificare in sinergia con le associazioni sportive e culturali della zona, gli enti del terzo settore, le scuole e l’università UniMol.

L’evento vuole saggiare le reazioni della cittadinanza, conoscere e farsi conoscere. Tutto questo si è tenuto nella centralissima e affollata piazza Sant’Antonio ieri domenica 7 maggio.

