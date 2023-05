Il 106esimo Giro d'Italia a Termoli, tripudio di emozioni

Giro d'Italia 2023

TERMOLI. Il 106esimo Giro d'Italia è passato per Termoli, a seguire la carovana di ciclisti, da via Dante il direttore di Termolionline, Emanuele Bracone.

La terza tappa è partita da Vasto, poco prima di mezzogiorno, e raggiungerà Melfi dopo aver percorso 216km.

Sono due i fuggitivi che hanno staccato il plotone lungo la costa adriatica Abruzzo-Molise, transitando per primi per la città di Termoli. La città è blindata dal punto di vista della viabilità per permettere il passaggio in sicurezza ma anche per garantire alla folla, che ha gremito i vari angoli, la visione della corsa.

Il distacco dei fuggitivi, rispetto al resto del gruppo, è stato di circa 6 minuti, quando hanno imboccato il centro cittadino.

Una ola di cittadini ed entusiasmo al passaggio di tutto il compatto gruppo.

Galleria fotografica