L'australiano Micheal Matthews vince allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia Vasto-Melfi

Termoli Come due anni fa sulla salita del Panfilo ancora protagonista Vincenzo Albanese, quarto al traguardo e miglior italiano di giornata.

TERMOLI. Dopo poco più di 5 ore, vista la partenza avvenuta poco prima delle 12, si è conclusa sul traguardo di Melfi la terza tappa del Giro d'Italia, partita da Vasto e che prima delle 13 era transitata a Termoli.

Ad aggiudicarsi lo sprint, dopo un finale molto mosso, è stato l'australiano Micheal Matthews, davanti a Pedersen e Groves. 4° Vincenzo Albanese, il migliore degli italiani, che anche due anni fa, nell'arrivo di tappa di via Martiri della Resistenza, a Termoli, era stato protagonista dello scatto sulla salita del Panfilo, in via Mario Milano.

Resta in maglia rosa il campione del mondo Remco Evenepoel, che ha guadagnato un secondo sul principale antagonista, Primuz Roglic, vincendo il traguardo volante posto a 10 km dall'arrivo.