Arriva il campionato annuale di voga a sedile fisso

TERMOLI. Nella giornata di domani, domenica 14 maggio, a partire dalle ore 9, presso il molo Sud del porto di Termoli, si terrà la prima tappa del Campionato annuale di voga a sedile fisso del Comune di Termoli. Parteciperanno sei squadre femminili e quattro maschili; tutti atleti iscritti all’Associazione Ficsf, presieduta dall’avvocato Nico Balice. Le gare consisteranno in due manches dove si affronteranno due squadre alla volta, le cui coppie verranno sorteggiate almeno il giorno prima.

Il percorso è di tipo ad anello con una distanza di 1.200 metri per la categoria maschile e 800 metri per quella femminile. Al termine delle due manches verrà fatta la somma dei tempi per ogni singola squadra e si aggiudicherà la vittoria il team che ha totalizzato il minor tempo. Le lance utilizzate sono di tipologia a 10 remi dell’istituto “Boccardi-Tiberio” di Termoli, infine si tiene a ringraziare, a nome di tutta l’Associazione, la Marina di San Pietro e la Capitaneria di Porto per la loro disponibilità, ormai diventata per tutti noi punto di riferimento.