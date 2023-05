Squilli di Trombetta, promosse a pieni voti le squadre termolesi

TERMOLI. Giunge a conclusione la stagione sportiva della città di Termoli. È tempo di bilanci e, noi lo facciamo senza antipatie o simpatie, ma solo giudicando, a parere nostro, le performance di squadre ed atleti.

Tutti promossi per la stagione 2022-2023. Andiamo con ordine.

Calcio serie D Termoli calcio 1920. Voto 10. Un bel 10 al Termoli calcio 1920, dopo l’impresa di domenica contro la Vastese. La squadra, domenica, prima della gara aveva di fronte una montagna da scalare in verticale per poter raggiungere la salvezza. Doveva giocare contro una città, uno stadio e una squadra intera che aveva il vantaggio di giocare per due risultati su tre che gli avrebbero permesso di salvarsi mentre il Termoli, per salvarsi doveva solo vincere altrimenti era retrocessione. Noi eravamo li testimoni in telecronaca streaming tv e, possiamo dire che alla fine dei 102 minuti di gioco, 90’ più 7’ iniziali di recupero poi con l’aggiunta di altri 5’, il Termoli ha ribaltato una partita che, a 20 minuti del secondo tempo, si era complicata ancora di più per un gol più occasionale che altro della Vastese. Un gol che, invece di dare una mazzata finale ai giallorossi, al contrario li ha fatti arrabbiare ancora di più e qui c’è stata la mossa abile della panchina l’inserimento di Lorusso dopo quella di El Ouazni dal primo minuto della ripresa.

Lorusso la svolta. Al 34 ‘Bruno El Ouazni pareggia e quando il recupero iniziale era appena cominciato, un cioccolatino di Basrak serve in area Carnevale che si libera al tiro e insacca Del Giudice per l’1 a 2. Di colpo sull’Aragona è calato il gelo assoluto. I 200 eroici tifosi della curva Guida erano impazziti di gioia irrefrenabile. Pensate chi vi scrive era solo e unico telecronista molisano, in mezzo ad una selva di colleghi abruzzesi, e non potendo urlare la sua gioia ha preferito sfogarsi in diretta. Un vero capolavoro tattico e sportivo. I meriti sono per tanti il presidente, i dirigenti, l’allenatore Martino e il suo vice, i giocatori e un pezzo, non dimentichiamolo, anche all’ex Mister Raffaele Esposito.

Calcio promozione Molise, Termoli 2016. Voto 9,5. Alla fine conta il risultato raggiunto e grazie alla salvezza del Termoli 1920 senza dover disputare la finale play off si è guadagnato la promozione in Eccellenza, e questo è un grande risultato per tutta la società. Un risultato che ripaga i tanti sacrifici. Ora per patron Di Biase si aprono scenari interessanti. La prossima stagione, nella massima serie regionale, va ponderata e programmata, stilare obiettivi e puntellare la squadra che ha già dei punti di forza che possono formare la colonna vertebrale della squadra e attorno a loro costruire tutta la struttura per poter disputate ancora una stagione brillante come questa.

Volley serie C maschile Termoli pallavolo. Voto 9. Il voto 9 vale per la stagione esaltante che i ragazzi di Palli hanno saputo disputare senza mai deludere una sola volta. Quindi vada come vada ma alla squadra non si possono che fare grandi complimenti tutti strameritati. La squadra si è battuta in mezzo ad un branco di "Leoni d’Abruzzo" e la loro difesa è stata caparbia e feroce. Chapeau alla squadra e alla dirigenza.

Basket serie C gold Air basket Termoli. Voto 7,5: Stagione altalenante con prestazioni esaltanti ed altre sicuramente meno, soprattutto in regular season, poi la fase ad orologio che ci aveva illusi di poter arrivare ai play off. Poi, però decisioni arbitrali all'Aquila, ci hanno privati degli spareggi play off. Certo errori di valutazione e di scelte organico sono state fatte ad inizio stagione, ma poi si è riusciti a porre rimedi. Si poteva fare di più, ma alla fine la sufficienza piena la squadra e società l’hanno meritata. Ora bisogna studiare bene se si vuole programmare una stagione di riscatto.

Basket promozione Abruzzo-Molise Airino basket. Voto 7. Una stagione divisa in due. La prima parte certamente non esaltante, la seconda da incorniciare. Contro i ragazzi di Coppola anche squadre blasonate hanno dovuto pagare dazio nell’ultimo periodo, quindi solo consensi e più appoggi morali e diretti per far continuare la squadra a crescere sia sportivamente che mentalmente. Secondo noi sono state buttate le basi per poterlo fare e bene complimenti a Coach Coppola che ha sempre tirato dritto per la sua strada non curandosi di quelle che sono state le critiche il lavoro fatto bene alla fine paga sempre.

Per finire, un plauso comunque va fatto a tutte le società, atleti singoli che si sono battuti con orgoglio per le loro soddisfazioni personali e per l’orgoglio di gareggiare per il nome di Termoli. E voglio chiudere con una frase di Giannis Antetokounmpo, eletto due volte miglior giocatore del campionato (Mvp) nell’NBA, dopo la clamorosa eliminazione dai play off.

"Dovete capire che nello sport non esiste la logica del fallimento. Ci sono i giorni buoni e quelli pessimi, a volte riesci a vincere e altre no. Ci sono momenti in cui capisci che è il turno e altre invece devi farti da parte: è la logica di base dello sport, non si può vincere sempre”.

Galleria fotografica