"Rotelle di classe”: grande entusiasmo tra gli alunni a Campomarino

CAMPOMARINO. Scivolare, slittare, restare in equilibrio e divertirsi sono stati gli elementi fondamentali del progetto scolastico extracurriculare di pattinaggio “Rotelle di classe” che ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “Francesco Jovine” dell’istituto omnicomprensivo di Campomarino.

Il progetto riconosciuto dal Miur e proposto dal Fisr (Federazione Italiana Sport Rotellistici) è stato finalizzato alla promozione della pratica sportiva in ambito rotellistico.

Grazie alla presenza degli esperti, i bambini hanno potuto acquisire o potenziare elementi base delle attività sportive di pattinaggio su ruota, attraverso attività ludiche divertenti.

Il tecnico federale della Asd Kemarin Hockey di Campomarino Devis Piccoli, La presidente Simona D’Uva e l’allenatore Simone Congiu, infatti, hanno messo a disposizione il proprio campo e le protezioni.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e in maniera attiva a tutti i giochi proposti.

Anche coloro che non avevano mai praticato questo sport hanno potuto sperimentarlo in sicurezza, contando su persone esperte in grado di dare suggerimenti e rendere divertente anche il più semplice esercizio.

Non solo il benessere fisico e mentale, ma anche educazione a vivere in mezzo alle altre persone, alla condivisione, al rispetto degli avversari e al confronto con gli altri sulla base delle proprie abilità e della voglia di fare bene.

La scuola di Campomarino riesce sempre a coinvolgere i bambini e i ragazzi, con attività sportive divertenti e stimolanti, per favorire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni e il fair-play.

Galleria fotografica