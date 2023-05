Grazia Lecce ancora sul podio europeo del "Bikini fitness": è seconda a Budapest

TERMOLI. Eravamo in attesa di sue notizie, ci aveva parlato del viaggio imminente a Budapest, in Ungheria, per il campionato europeo di body building, dove si presentava da campionessa in carica, dopo il successo maturato lo scorso anno.

Grazia Lecce si conferma atleta di primissimo piano e porta a casa una fantastica medaglia d'argento. È stata lei stessa a renderlo noto, su Facebook:

«Gioia immensa anche stavolta. Prima trasferta internazionale per me, unica atleta italiana in gara. Tantissima emozione nel cuore solo per essere qui ed aver portato il tricolore della mia terra e il mio Molise in un paese così lontano, l'Ungheria».

Grazia Lecce si è classificata al secondo posto nella categoria bikini fitness over 40, per la Ibff.

«Grazie a mia sorella Franca Lecce e a mio cognato Maurizio per essere venuti a sostenermi fin qui. Troppo felice...»