Ginnastica ritmica, come "cresce" Libera Sophia Di Palma

TERMOLI. Un altro importante riconoscimento da mettere in bacheca per la piccola Libera Sophia Di Palma. Nella splendida cornice dell’Auditorium Unità d’Italia di Isernia per la IX GIORNATA REGIONALE DELLO SPORT è stata premiata per i “risultati ragguardevoli ottenuti” nella ginnastica ritmica nel corso del 2022.

La sua esibizione ha reso merito all’’instancabile lavoro della Asd Futurgimnica, capitanata dalla professoressa Daniela Catenaro e coadiuvata dalle tecniche Annachiara Sabetta, Monica Fiardi e Simona Vaccarella.

“Sono felice ed orgogliosa di essere qui ma aspetto impaziente l’emozione della prossima gara” Queste le parole della piccola ginnasta subito dopo la consegna del premio.

Un grazie particolare al delegato Regionale Fgi Molise Mario Perrella e al direttore tecnico regionale Ritmica Antonella Policella.