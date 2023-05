A Campomarino la giornata nazionale dello sport

CAMPOMARINO. La giornata nazionale dello sport 2023, in Molise, sarà celebrata in tre centri, Campobasso, Isernia e Campomarino. Domenica 4 giugno, in tutta Italia, ci sarà l’appuntamento che vede il comitato olimpico nazionale in prima linea. Così come nel 2022, il claim scelto dal ‘gioco ai giochi’ vuol evidenziare l’avvicinamento all’appuntamento di Parigi 2024.

L’appuntamento è a tutti gli effetti una grande festa aperta, una giornata per chi ama e pratica lo sport, ma anche un momento di promozione di tutte le discipline coinvolte.

Il tutto in una sinergia, come in regione, non solo con gli enti locali, ma anche con le associazioni di volontariato, ma anche e soprattutto con le federazioni, gli enti di promozione sportive e le associazioni.

L’obiettivo di base sarà valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Con hashtag #GNS23, anche per quest’edizione il Coni ha voluto rendere particolarmente social l’evento per raccontarlo in tempo reale, rendere gli spettatori protagonisti e dar vita, grazie allo sport, ad un momento di coesione nazionale.

I canali social (Facebook, Instagram, YouTube e Linkedin) del Coni nazionale rappresenteranno, assieme ai profili Facebook dei comitati regionali, il riferimento assoluto della kermesse.

Per quanti vorranno ci sarà la possibilità di inviare una foto o un video (sempre in formato orizzontale) della preparazione, degli eventi e degli altri momenti della giornata al numero 348/2990996, riferimento nazionale per gli invii di materiale.