L'emozione di gareggiare a Piazza di Siena

MOLISE. Forti emozioni, voglia di crescere e divertimento per i ragazzi della Fise Molise che hanno partecipato a Roma al 90º Csio di Roma – Master d’Inzeo a Piazza di Siena, la vasta e splendida area romana di villa Borghese in cui fino a domenica il salto ostacoli nazionale ed internazionale targato Fise ha offerto le sue migliori performance.

Perché Piazza di Siena è sempre Piazza di Siena. E nella spettacolare ed imponente manifestazione Karola Vignale, Giada Moffa e Flavio de Bellonia si sono confrontati per la prima volta in quel contesto nazionale ed internazionale di elevatissimo livello. Con loro anche Sara Battista, istruttrice, su Zanzibar nel Master Gold. Tutti hanno portato a casa una grande esperienza e molti stimoli su cui lavorare per affrontare altri due appuntamenti nazionali di interesse federale, le Ponyadi a luglio e Fieracavalli a novembre. La Fise, come i loro istruttori, continueranno a sostenerli. Non mancheranno, infatti, altri stage formativi oltre alle gare dei weekend.

Il prossimo impegno sarà quello dei campionati regionali, la prossima settimana, che si svolgeranno ad Agnano. Quest’anno, infatti, la Fise Molise sarà ospite della Campania.

