Sicurezza in campo: donato defibrillatore all’associazione sportiva Ballers Lab

TERMOLI. Un gesto di solidarietà, ma anche di generosità e sensibilità verso lo sport e verso il basket in particolare. Gianluigi Alberico, titolare di Exe Informatica, che si occupa di assistenza e consulenza tecnica per privati e aziende, ha donato un defibrillatore all’associazione sportiva Ballers Lab. La consegna ufficiale si è svolta oggi 29 maggio al palazzetto comunale di Piazza Giovanni Paolo II, alla presenza della dirigenza, dello staff tecnico guidato da Massimo Di Lembo e dei piccoli giocatori di basket, accompagnati dalle famiglie.

Un gesto importante che oltre a dimostrare attenzione per la sicurezza in campo, mostra anche sensibilità verso le associazioni sportive che con grande impegno lavorano sul territorio. “Ogni momento è opportuno per stringere nuovi accordi con le attività e le aziende che vogliono legare la propria immagine alla nostra, condividere i nostri valori e proporsi come punto di riferimento per le famiglie dei nostri tesserati, offrendoci supporto nello svolgimento della nostra attività di formazione cestistica – ha commentato Massimo Di Lembo -. Siamo perciò lieti di avere come nuovo partner Exe Informatica, che entra a far parte della nostra famiglia portandoci in dote un defibrillatore di ultima generazione, un presidio che ci si augura non debba essere mai utilizzato, ma necessario per lo svolgimento dell’attività agonistica”.

Ballers Lab è la più giovane delle associazioni sportive cestistiche della città di Termoli, che si occupa di Settore Giovanile e Minibasket. Nati nel 2019, e superato indenni il periodo della pandemia, i Ballers sono cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni, partecipando quest’anno ai campionati U15, U14 ed U13, e contando su un numerosissimo centro minibasket sempre presente in tutti gli appuntamenti regionali e non solo.

Gli istruttori e gli allenatori, con qualifiche federali di alto livello, lavorano con passione ogni giorno per dare ai ragazzi non solo le competenze tecniche necessarie, ma anche la capacità di crescere, di migliorare, di imparare a competere lealmente, e di impegnarsi per inseguire i propri sogni, sempre.

