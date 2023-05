Pianeta crossfit, 40 atleti si "danno battaglia" nella gara a Termoli

TERMOLI. Quattro workout studiati ad hoc da professionisti, 40 atleti di tutte le età ed un’intera giornata di puro divertimento. La straordinaria competizione si è svolta domenica 29 maggio presso la palestra 4215 di Termoli, in via dei Lecci, con la partecipazione della Fit Lab di Campobasso.

Ci vuole passione e tanta voglia di mettersi alla prova, per lanciarsi in un'esperienza come quella di una gara di crossfit che richiede forza fisica, cardio e resistenza muscolare e soprattutto mentale.

Lo sa bene il coach Antonio Bruno, che di competizioni mondiali e nazionali ne ha vissute ormai tante, ed ha ideato l’evento proprio per dare la possibilità anche ai meno esperti di testare le proprie capacità ed attitudini e vivere anch’essi l’adrenalina della gara.

Gli sportivi si sono sfidati in prove tanto impegnative quanto appaganti, all'interno della palestra di via dei Pini, un luogo ormai diventato casa per gli amanti di questa particolare disciplina, che in pochi anni sembra aver stregato tantissimi termolesi. Il primo wod firmato Giulio Silvino, il secondo opera di Andrea Di Salvatore e il terzo siglato Ticenghi Training (nomi noti a livello internazionale) per giungere alla terribile finale, diabolicamente studiata dallo stesso coach Bruno. Stessi workout, stesse regole ma con qualche variazione di peso per la sezione femminile proprio come previsto nei games dei professionisti.

Sul gradino più alto del podio donne è salita Mariangela De Sanctis, che ha dato prova di straordinaria tenacia mantenendo la prima posizione in tutti e workout senza regalare mai nulla alle sue avversarie. Seconda classificata Brigitta Urikis, e terza Francesca Di Paola tutte e tre atlete della 4215.

Mentre il primo posto degli uomini è stato conquistato da Gianmarco Manes, l’atleta ventenne che ha letteralmente sbaragliato gli avversari con la sua inesauribile energia. Al secondo posto si è piazzato Luca Benvenga e al terzo Lorenzo Fattore.

Tra le atlete che si sono contraddistinti anche: Noemi Cliberti, Giulia Gryniv, Isabella Miniello, Emanuela Pracella e Chistelle Cornu. Tra gli uomini Giuseppe La Porta, Cristian Sorgetti, Giuseppe Lucio Casolino, Michele Desiderio, Andrea Di Silvio, Nicola Castagnola.

Galleria fotografica