Giusi Fatima Pia De Sanctis subito sul podio nelle regate nazionali di canottaggio

TERMOLI. Sempre meglio, le prestazioni sportive dell'atleta del circolo canottieri Termoli, Giusi Fatima Pia De Sanctis, che a Mondello prima, e a Venezia lo scorso fine settimana, ha portato sul podio i colori della neo società remiera.

L'atleta ha partecipato a due delle tre tappe del Trofeo Lido Filippi, in calendario tra le competizioni della Federazione Italiana Canottaggio. Le gare nella specialità di coastal beach sprint vedono le migliori società remiere italiane contendersi il trofeo dedicato al fondatore dell'omonimo cantiere navale. Gli oltre 200 atleti impegnati si sfidano in una gara di velocità a suon di colpi di remo sulle acque del mare in una specialità emergente nel mondo del canottaggio internazionale, tra questi la nostra Giusi Fatima Pia vestendo i colori giallorossi della società ha riportato una medaglia di bronzo a Mondello durante la prima tappa e una meritatissima medaglia d'argento, e un quarto posto per problema tecnico a Venezia.

È doveroso ricordare che il prossimo 18 giugno ci sarà anche la seconda tappa del trofeo città di Termoli, per il sedile fisso. Il circolo canottieri è quindi impegnato su due fronti, sia il sedile fisso che quello mobile. Affiliati Fic del presidente Abbagnale dal 2023, presto inizieranno corsi di coastal rowing che sarà disciplina olimpica a Los Angeles e, contemporaneamente, continuano i corsi e gli allenamenti del sedile fisso.

Galleria fotografica