In basso Molise la giornata nazionale dello sport

BASSO MOLISE. Saranno ben cinque i centri che, domenica, saranno al centro dell’edizione 2023 della Giornata nazionale dello sport in Molise. Con il coordinamento del Coni Molise e delle due delegazioni del Coni Point, i due capoluoghi (Campobasso ed Isernia) ed i centri bassomolisani di Campomarino, Guglionesi e Montenero di Bisaccia saranno al centro dell’appuntamento contrassegnato dal claim ‘Dal gioco ai giochi’, prosettiva legata alla vigilia dell’appuntamento olimpico di Parigi 2024.

Nel capoluogo di regione al centro dell’attenzione danza sportiva, sport equestri, basket, bocce, golf, ginnastica, pallavolo, tennis, motociclismo, pesistica, paddle, pickleball, rugby, muay thai, pattinaggio, karate e futsal. Attenzione anche per il fronte delle forze armate (polizia e finanza) e dei pompieri, nonché su diverse associazioni di volontariato come Action Aid, l’associazione nazionale dei Vigili del Fuoco, il Progetto 136, l’Associazione Donatori Nati, Anps, Chimera e Progetto Itaca. Forte attenzione anche sui Centri Coni e, in un contesto pomeridiano tra le 17 e le 20.30, l’evento porterà con sé anche il momento della premiazione del memorial ‘Battistini’, quarta prova del campionato italiano di autoslalom.

Danza sportiva, badminton, bocce, atletica leggera, basket, volley, scherma, calcio, pesca sportiva, tennis, turismo equestre, pugilato, ciclismo, ginnastica e golf animeranno l’evento di Isernia previsto, invece, al mattino tra le 9 e le 13. Attenzione anche ai forti temi del sociale con la presenza degli stand dell’Avis e dell’associazione Donatori nati.

Appuntamento pomeridiano, invece, a Campomarino. Qui alle 15 ci sarà il raduno ed alle 16 il via alla parate delle associazioni con attenzione per motociclismo, arti marziali, hockey inline, danza sportiva, pattinaggio e calcio.

Montenero di Bisaccia, invece, vivrà una giornata a tutto tondo. Al mattino spazio ad atletica leggera, bocce, pallavolo, danza sportiva e ginnastica ritmica. Nel pomeriggio, invece, calcio, tennis e spinning saranno al centro dell’attenzione per una sorta di no-stop tra le 9 e le 18.30 con unica pausa per il pranzo tra le 12.30 e le 14.

Appuntamento unicamente al mattino, infine, a Guglionesi tra le 10 e le 12.30 con focus su ginnastica artistica, tennistavolo, ciclismo, calcio ed arti marziali con area di attività e stand promozionali per le associazioni coinvolte.