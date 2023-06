"Dal gioco ai giochi", la pratica sportiva promossa sul territorio

GUGLIONESI. ‘Dal gioco ai giochi’, è stato questo lo slogan legato alla giornata nazionale dello sport organizzata dal Coni Molise. Giornata svoltasi domenica mattina dalle ore 10 alle ore 12:30 in Largo Garibaldi a Guglionesi, nell'ultima giornata dedicata al Santo Patrono.

Un momento di festa, nella festa patronale, che ha visto protagonisti i bambini che hanno portato in una gremitissima piazza, tante discipline.

Dal tennis tavolo con Peppino Maurizio, al calcio tennis con il Real Guglionesi, al calcio con il Festinalente Usconium alla ginnastica artistica della Body Art Club, al ciclismo e al kung fu che, per l’occasione, ha voluto ricordare il maestro dei maestri, Salvatore De Gregorio che a Guglionesi ha insegnato questa nobile arte a tanti atleti.

Presentatore d’eccezione il Consigliere comunale Gabriele Lamanda che ha la delega sia per i rapporti con gli enti ed associazioni sportive ma soprattutto all’educazione alla cultura sportiva. Lamanda, infatti, è un professore di educazione fisica “devoto” agli sport e a tutte le discipline che fanno bene non solo al corpo ma anche alla mente. Perché un corpo allenato mantiene giovane anche la mente.

Presente insieme a lui anche il vice sindaco Giuseppe Totaro.

Emozionato Lamanda ha ribadito come lo sport dia il meglio di sé quando unisce tutti e, anche se con poco tempo di preavviso, siano riusciti a ospitare la festa nazionale a Guglionesi.

A tal proposito ha voluto leggere una lettera scritta dal presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo.

«Un programma mattutino con il coinvolgimento di tutte le associazioni operanti in paese, alcune delle quali di grande tradizione, oltre che avanguardia e punto di riferimento non solo sul territorio, ma anche nell' intera regione. Guglionesi ha scelto una via ben precisa nel vivere con passione ed interesse la sua Giornata nazionale dello sport. L'essere tra i cinque centri coinvolti in Regione, per l'edizione 2023 dell'evento, è segnale di come l'amministrazione comunale, recentemente insediata, voglia porre proprio lo sport in cima alla sua agenda programmatica. Un segnale importante per il Coni Molise, da sempre impegnato a sollecitare le istituzioni locali sul punto. Gli ultimi studi nazionali, infatti, non disegnano un quadro felice per la regione, ma è con queste iniziative che si può lanciare un segnale molto importante all'esterno. Col cuore e con la mente sono con voi e son certo che ginnastica artistica tennistavolo, ciclismo, calcio ed arti marziali, sapranno suscitare entusiasmo e fare proseliti tra grandi e piccini che saranno presenti per l'evento».

Galleria fotografica