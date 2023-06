"Giornata nazionale dello Sport" all'insegna del fair play e dei sani stili di vita

MONTENERO DI BISACCIA. Anche Montenero di Bisaccia ha partecipato con numerose attività alla Giornata Nazionale dello Sport, l’iniziativa istituita nel 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si celebra ogni anno nella prima domenica di giugno, con il coinvolgimento dell'intero territorio nazionale in una grande festa dedicata all'attività sportiva.

A raccontarlo è stata la sindaca Simona Contucci: «Un sentito grazie agli organizzatori, alle Asd coinvolte che hanno lavorato con entusiasmo e grande serietà, al Coni, ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno partecipato in maniera massiccia a questi momenti di festa, dimostrando che lo sport non è solo competizione, ma anche un modo per promuovere l'inclusione, il fair play e uno stile di vita sano; lo sport ci insegna il valore del sacrificio e della dedizione, ma ci dà anche la possibilità di creare legami e amicizie che durano nel tempo. Grazie ancora a tutti voi che avete reso questa giornata davvero speciale!»

