Test nazionali di ginnastica ritmica, l'11enne Paola Simone a Desio

TERMOLI. Due molisane sono state protagoniste a Desio, sede dei test nazionali con valutazioni per la ginnastica ritmica.

L’undicenne Paola Simone della Futurgminica Termoli e la quindicenne in forza allo Sporting Bovianum Maria Sole Garatti sono state scelte dalla direzione tecnica regionale ed hanno preso parte alla kermesse.

A scegliere per il Molise Antonella Policella che ha valutate le atlete più pindicate per un’esperienza di rilievo e per dar vita ad una grande opportunità di scalata a livello nazionale.

Le due atlete hanno rappresentato anche l’apice del Molise per questo sport che sta crescendo a vista d’occhio e che si sta ritagliando uno spazio non indifferente.

Per loro la giusta dimensione e soprattutto la bravura di vincere la timidezza in un palcoscenico di tutto rispetto.

Grande lavoro di preparazione alle spalle per le insegnanti delle due ragazze molisane: Daniela Catenaro, Annachiara Sabetta, Simona Vaccarella e Monica Fiardi per Paola Simone pronta a ringraziare le sue maestre per questa opportunità: «Devo essere sincera, non mi aspettavo la convocazione anche se ho lavorato sodo per poterci essere – ha affermato l’astro nascente termolese – l’inverno è stato lungo ed in palestra siamo riusciti a trovare il giusto ritmo. L’essere arrivata in Lombardia è stata per me l’occasione di confrontarmi con altre realtà che coprono zone sicuramente più estese della nostra piccola, ma preziosa regione. Un grazie doveroso va a tutte le maestre per la grande pazienza e professionalità che adoperano verso noi piccoli atleti».

La Simone chiuderà la stagione con il classico saggio di fine anno che si svolgerà sabato 17 giugno presso il PalaSabetta a Termoli, occasione di giusta vetrina per lei e per le compagne di team.