"Sport, vacanza, divertimento!”, sold-out per il Trofeo internazionale a Campomarino

CAMPOMARINO. 450 bambini e ragazzi in campo, 29 squadre, un pubblico numeroso tra cui circa 300 persone dalla Gran Bretagna che per 10 giorni hanno animato Campomarino, contribuendo a generare un grande flusso turistico e economico per il territorio.

Numeri importanti per la 19° edizione del Torneo Internazionale Città di Campomarino, un evento che da due decenni valorizza il territorio e lo sport attraverso la promozione di valori quali l’amicizia e la lealtà sportiva.

La 19° edizione si è aperta sabato 27 maggio e si è sviluppata attraverso una serie di partite che hanno coinvolto tutte le categorie, dai Primi Calci agli Allievi. L’atto finale è in programma martedì 6 giugno con un quadrangolare riservato alla categoria Under 13 femminile che vedrà la partecipazione di diverse società professionistiche.

Durante la manifestazione, dal 27 maggio al 6 giugno, le partite si sono svolte quotidianamente con un ritmo serrato con diverse squadre professionistiche coinvolte e ben otto squadre provenienti dalla Gran Bretagna. La presenza della delegazione inglese, la più numerosa presente alla manifestazione, ha consentito di sviluppare una serie di iniziative che hanno coinvolto bambini, ragazzi e famiglie. Iniziative che vanno al di là dell’aspetto sportivo, come le lezioni di inglese per i partecipanti e una serie di percorsi turistici che hanno coinvolto le attività locali garantendo un grande ritorno pubblicitario ed economico per l’intero territorio.

Lo slogan del torneo “Sport, vacanza, divertimento!” riassume quello che è il clima che ha caratterizzato la manifestazione, senza trascurare l’importanza che l’iniziativa riveste anche dal punto di vista sportivo. Il livello del torneo, infatti, si è elevato sempre di più nel corso degli anni con la partecipazione di squadre professionistiche europee molto blasonate. Durante le gare sono presenti inoltre diversi osservatori e addetti ai lavori che rendono il torneo un’importante vetrina per il calcio giovanile.

Negli ultimi anni il torneo è diventato anche un Memorial dedicato al ricordo di Costantino Mangifesta e Luigi Mandelli, due persone che hanno fatto la storia del calcio e del calcio giovanile a Campomarino.

Nella categoria Under 17 si è aggiudicata il trofeo la Virtus Bojano, mentre nelle categorie Under 15 e Under 13 si sono confermati campioni la Pescara Calcio e I Sanniti. Nelle categorie di base tutte le squadre hanno invece dato un grande spettacolo di sport e fair play. Martedì 6 giugno la manifestazione si concluderà con le gare della categoria Under 13 femminile.

La scuola calcio Adriatica Campomarino ringrazia tutte le squadre partecipanti, in particolar modo Marco Papa, Maxine Ashaman, le squadre inglesi PFA London, Wooburn, Bourne End, Wycombe, St. George, Holtspur, PFA Wembley, F. Academy Giants.

“Organizzare un evento del genere, tra i più importanti e imponenti a livello nazionale – spiegano dalla scuola calcio Adriatica – costituisce uno sforzo importante che richiede mesi di organizzazione e investimenti economici ai quali provvediamo senza alcun contributo esterno. Questa manifestazione, che il prossimo anno giungerà alla 20° edizione, riesce a garantire un'enorme visibilità al territorio che si concretizza in un forte sviluppo turistico del quale beneficiano le strutture ricettive e che ha portato diverse famiglie inglesi ad acquistare casa a Campomarino.

Inoltre, la partecipazione di squadre molto blasonate e di calciatori che negli anni sono diventati professionisti affermati come Marco Verratti, Diego De Girolamo e Marco Capuano, testimonia quanto l’evento sia rilevante dal punto di vista sportivo, costituendo una vetrina importante per tutti i partecipanti”.

Galleria fotografica