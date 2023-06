Boxe sulla spiaggia: arrivano Fragomeni e Mazzon

TERMOLI. Domani, sabato 10 giugno, Termoli si prepara a un evento che non ha precedenti nella nostra zona.

La società Asd Boxe Termoli, guidata dal maestro Antonio Ciarrocchi, ospiterà uno stage di pugilato per tutti gli amanti della nobile arte. A dirigere questa giornata di sport ci sarà l'ex campione del mondo dei pesi massimi leggeri, Giacobbe Fragomeni, affiancato dall'attuale campione italiano dei pesi superwelter Christian Mazzon. Lo stage si terrà dalle 16 alle 19, presso il Lido Cala dei Longobardi spiaggia di Rio Vivo, e consiste in una sessione di allenamento guidata dal campione per affinare tecnica e tattica, qualità fondamentali in uno sport fatto di sudore e passione, dove è di vitale importanza curare ogni dettaglio senza mai lasciare nulla al caso.

Arriveranno pugili, ex pugili e amatori da San Salvo, Pescara, Montesilvano oltre a tutti i ragazzi della palestra termolese. Una bella giornata di sport, con uno scenario incantevole con un ring con vista mare. Vi aspettiamo in tanti sabato dalle 16 alle 19.