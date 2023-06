Il team De Santis Bike Store alla granfondo "LaMontblanc" a Courmayeur

TERMOLI. Il team De Santis Bike Store parteciperà alla Granfondo LaMontblanc a Courmayeur valevole come seconda prova del circuito Specialized Series. La gara internazionale si svolgerà domenica 11 giugno 2023 dove porterà i ciclisti lungo le pendici del Monte Bianco.

Due i percorsi della MontBlanc GF 2023: il medio di 90 km con dislivello di 2.030 m, e il lungo di 110 km con dislivello di 3.210 m. Le due distanze coprono, in linea di massima, lo stesso tracciato, che, dopo la partenza da Courmayeur, porterà i ciclisti ai piedi del Monte Bianco, transitando per tutti i comuni della Valdigne, passando per Pre Saint Didier, Morgex, La Salle, Avise, Arvier, Introd, Villeneuve, Saint Pierre e Saint-Nicolas.

Il team parteciperà con due atleti, Maurizio ed Alessio De Santis, dove si confronteranno con ciclisti provenienti da ben 7 nazioni. Dopo l'ottima prova nella prima tappa del circuito Specialized Series svoltasi a Bra, proveranno a riconfermare i loro ottimi risultati a Courmayeur.

Un ringraziamento speciale va al brand Specialized che ha voluto sponsorizzare il team con biciclette S-Works.