A lezione di boxe dal campione del mondo Giacobbe Fragomeni

A lezione di boxe dal campione del mondo Giacobbe Fragomeni

TERMOLI. Grande successo ieri pomeriggio alla Cala dei Longobardi a Termoli per lo stage di organizzato dalla società Asd Boxe Termoli, guidata dal maestro Antonio Ciarrocchi e dai suoi validi collaboratori.

A nobilitare l’iniziativa un campione del mondo Wbc del 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri, Giacobbe Fragomeni, che ora si dedica a formare nuovi boxeur.

Nella boxe ha trovato un forte stimolo per crescere e migliorarsi, acquisendo la sicurezza e la determinazione che lo hanno reso una figura di spicco a livello mondiale. Cresciuto nelle banlieue milanesi, Fragomeni ha trovato nella disciplina la valvola di sfogo che in pratica gli ha salvato la vita che altrimenti avrebbe potuto prendere strade pericolose e come ha salvato lui facendolo diventare campione del mondo di questa disciplina.

È stato scoperto e allenato da Ottavio Tazzi, detto il “Nonno” o il “Maestro dei Maestri”, nel quale ha ritrovato una figura paterna che ha contribuito a infondergli l’amore per lo sport.

Grazie a lui ha cominciato a saltare la corda a 20 anni, a 21 è salito per la prima volta sul ring, ed a 22 si era già battuto in una cinquantina di incontri da dilettante. Nella boxe ha trovato un forte stimolo per crescere e migliorarsi, acquisendo la sicurezza e la determinazione che lo hanno reso una figura di spicco a livello mondiale. Oggi lui stesso grazie alle nozioni imparate e alle esperienze maturate, va in giro nelle varie scuole della Noble art a insegnare a boxare, ma soprattutto a formare come carattere e personalità oltre alla sportività e rispetto per l’avversario i giovani che si approcciano a questo sport.

Ieri a Termoli per avere insegnamenti da Giacobbe Fragomeni sono arrivati in tanti ragazzi e ragazze con voglia e pendere dalle labbra del campione del mondo Fragomeni, sono arrivati da Pescara, Vasto, Lanciano, San Salvo, dalla Puglia anche dalla Campania e naturalmente dal Molise.

Assieme a Ciarrocchi, il maestro e giudice Vittorio D’Ercole, l’ex pugile e oggi istruttore Alvio Viotti.

Fragomeni poi una persona speciale anche, molto simpatico fin da subito ha messo al lavoro i tanti ragazzi aspiranti pugili, esperienza da ripetere.

Galleria fotografica