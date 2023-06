Shootout tennis al parco comunale

TERMOLI. Shootout tennis al parco comunale “Girolamo La Penna” di Termoli, dove per fortuna non c’erano solo cinghiali a spasso. Sempre più gli appassionati della racchetta, di ogni età, e il torneo di oggi era proprio mirato a condividere passione sana e agonismo. Un contest con la formula particolare aperto anche ai non soci, sponsorizzato da alcune attività del territorio. Sul campo giovani, meno giovani, dilettanti e campioni si sono sfidati con grande entusiasmo in un'atmosfera frizzante all'insegna dell'amore per lo sport.

