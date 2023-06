Amazzoni e cavalieri in sella verso le Ponyadi

MOLISE. C'è grande attesa tra i cavalieri e le amazzoni della Fise Molise. Manca infatti poco più di un mese alle Ponyadi Kep Italia, la manifestazione nazionale di interesse federale che si svolgerà ad Arezzo dal 26 al 29 luglio e alla quale prenderà parte la squadra del Molise composta da un nutrito gruppo di atleti. Protagonisti di questa festa equestre saranno i pony, i cavalli di piccola taglia, insieme ai loro “mini cavalieri” e “mini amazzoni", di età compresa per regolamento tra i 5 e i 13 anni.

Proprio in vista di questo grande evento sportivo domenica scorsa 11 giugno le scuole della Fise Molise si sono ritrovate al centro equitazione Rio Tavo di Città Sant’Angelo per una tappa di conoscenza delle discipline. C'erano binomi di Campobasso Equitazione Ippoform, Circolo Ippico Cassandra, I Cavalli della Foce - Il Maneggio di O e della Scuderia Del Sole, tra cui giovanissimi atleti alla prima esperienza in trasferta. Insieme ai loro istruttori hanno vissuto un piccolo assaggio di quello che sarà il grande evento di Arezzo fatto di sport equestre, ma anche di gioco, divertimento e tanta, tanta amicizia.

"Ringraziamo di cuore i proprietari e lo staff del Rio Tavo per l’accoglienza ricevuta - ha dichiarato la presidente Fise Molise Laura Praitano - il clima vissuto dal gruppo questo fine settimana ha caricato ancora di più i partecipanti. Il Molise per dodici anni non ha partecipato alle Ponyadi nelle discipline del ludico e solo l'anno scorso ha ripreso con la presenza di soli tre binomi nel salto ostacoli. Un inizio in sordina che però ha portato bene perché quest'anno a rappresentare la nostra regione, tra ludico e salto ostacoli, saranno addirittura in venti. E questo premia l'impegno di tutta la Fise Molise, a partire dagli istruttori. Una bella soddisfazione per tutti noi che continueremo a far conoscere i valori ed i benefici dell'equitazione, con l'auspicio che sempre più famiglie possano entrare a far parte di questo entusiasmante mondo".