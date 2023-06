Tennis: Giacomo Germanese e Matteo Gentile campioni under 13 e under 10

MOLISE. Dopo le buone prestazioni sciorinate sui campi di San Severo, i tennisti molisani hanno confermato un ottimo stato di forma anche sui rettangoli di gioco in cemento del Tennis Club 2002 di Benevento. Nell’ambito dell’ennesimo torneo giovanile nazionale, sponsorizzato dalla “Kinder”, Matteo Gentile (T. C. Bojanodue) ha trionfato nell’under 10 dopo aver fatto suo il derby tutto molisano con Federico Cerio (A. T. Campobasso).

La vera impresa, però, l’ha realizzata Giacomo Germanese che nel raggruppamento degli under 13 ha liquidato diversi avversari, uno dei quali con classifica superiore alla sua. Il giocatore, tesserato col club del presidente Morrone, ha poi vinto il torneo. Bene si sono comportati anche Edoardo Della Valle e Paolo Germanese, entrambi tesserati col club rossoblù di Villa De Capoa: nell’under 11, i due baby giocatori hanno raggiunto le semifinali del torneo.

Flavia Lagioia e Alessandro Di Iorio, rispettivamente di Campobasso e Bojano, hanno, infine, centrato un lusinghiero secondo turno nei loro rispettivi comparti (Lagioia in quello riservato alle under 12 e Di Iorio in quello under 9). In questa settimana il “carrozzone” di tennisti proveniente dal Molise si sposterà sui campi di gioco del Centro Tecnico Federale di Castel di Sangro (AQ) per la tappa “Kinder” dell’Abruzzo.

