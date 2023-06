Nuotatore da podio, la Regione Molise omaggia il 16enne Alessio D’Agostino

CAMPOBASSO. La Regione Molise ha omaggiato questa mattina Alessio D’Agostino, 16enne atleta campobassano, che ha vinto un prestigioso bronzo alla recente Coppa Comen di nuoto - Mediterranean Swimming Cup - a Larissa in Grecia.

Un risultato storico per il nuoto regionale - e prezioso per tutto il movimento molisano - che ha contribuito alla vittoria finale dell’Italia, prima assoluta nella classifica a punti per nazioni.

Accompagnato dalla presidente della società d’appartenenza (M2) Amelia Mascioli, da uno dei due tecnici Raffaele Rampino (l’altro è Pierluca Manocchio) e dai genitori, il nazionale azzurro ha incontrato il presidente della Regione nella sala giunta di palazzo Vitale, in via Genova a Campobasso. Qui, il governatore ha consegnato al giovane talento una medaglia in argento che riproduce alcuni simboli della storia del territorio molisano.

Il presidente della Regione ha evidenziato i meriti dell’impresa di Alessio, aggiungendo che il risultato sportivo ottenuto certifica la bontà del lavoro svolto dalla M2 nella promozione dei valori sportivi, anche a livello agonistico.

A distanza di 14 anni dall’apertura, la struttura sportiva di Campodipietra continua a rappresentare una conquista epocale non solo per lo sport ma anche come servizio di riferimento efficace e funzionale nel tempo libero dei cittadini molisani. Nulla nasce per caso: sono l’organizzazione e la competenza che portano a risultati eccellenti come quello di Alessio al quale il presidente ha consegnato anche un gagliardetto dell’assessorato regionale allo Sport e un libro fotografico sul Molise, edizioni L’Orbicolare.

Emozionati tutti i presenti, in particolare la presidente Amelia Mascioli che ha sottolineato le qualità dell’atleta: “Ha la mentalità del campione, ma i piedi ben piantati in terra, è entusiasta e costruisce i suoi risultati giorno per giorno, quindi negli allenamenti e poi in gara. Dietro questo bronzo internazionale c’è un lavoro di squadra notevole di tutto il team M2. La nostra società cerca di trasferire ai ragazzi dei valori importanti, perciò quando arrivano risultati del genere per noi è una gioia incredibile”.

