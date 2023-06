Dall'argento di Giffoni alla finale dell'Arnold Classic di Madrid, i traguardi di Grazia Lecce

TERMOLI. Nel giro di appena due settimane si è arricchito di molto il palmarès di Grazia Lecce, l’atleta termolese che gareggia nel body building.

Il 10 giugno scorso, nell’appuntamento di World cup a Giffoni Valle Piana, dove aveva conquistato un anno fa il titolo europeo, era risalito sul podio della categoria bikini over 40, guadagnando la medaglia d’argento, ma non paga, subito aveva inquadrato nuovi obiettivi, sognando in grande, verso orizzonti transoceanici.

Ora, Grazia Lecce ha conquistato l’accesso da finalista all'Arnold Classic di Madrid di ottobre.

«Grazie di cuore a chi mi incoraggia ogni giorno ad andare avanti, per realizzare i miei sogni. Grazie a Massimo che non mi molla mai, specie in questo duro periodo appena trascorso; a me che ci credo fermamente e al mio papà che ci crede più di me… Grazie a tutti gli amici di Termoli, ai sinceri amici di San Severo e a tutti i miei atleti in palestra. Inizio una lunga e difficile preparazione, ricca di sacrifici e rinunce, che mi porteranno sul secondo palco più importante al mondo, alla presenza di Arnold. Un sogno nel quale ho creduto ed immaginato dal primo giorno, gareggiare sui palchi più prestigiosi del mondo. Ora, darò il massimo e farò del mio meglio per rendere Termoli fiera di me. Grazie di cuore a tutti».

La qualificazione nell'ambito della Ifbb è avvenuta a Bussolengo. «L'emozione più grande che abbia mai provato da quando gareggio nella mia nuova famiglia, la Ifbb. Grazie Bussolengo», il commento finale.