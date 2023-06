Condizioni meteo difficili, le regate di classe Laser annullate al circolo Vela

TERMOLI. Il Circolo della Vela Termoli ha ospitato ieri domenica 25 Giugno, la Prova del Campionato IX Zona FIV Classi Laser Standard, Laser Radial, Laser 4.7.

Il Circolo della Vela Termoli si è occupato dell’organizzazione della regata su delega della Federazione Italiana Vela, accogliendo presso la propria sede gli atleti provenienti da Pescara, Ortona Vasto, oltre a schierare i propri atleti.

La base logistica è stata stabilita sulla spiaggia di Rio Vivo, presso la sede del Circolo.

Le condizioni metereologiche particolarmente difficili, mare formato con onde di circa 2 metri e forte vento con raffiche superiori ai 25 kn, non hanno permesso lo svolgimento delle regate. Gli equipaggi, comunque scesi in acqua, hanno condotto un allenamento comune supportato delle barche appoggio del CVT a garanzia della sicurezza in mare.

I raduni per le regate, oltre ad esprimere l’obiettivo agonistico, hanno lo scopo di favorire e promuovere la diffusione dell’attività sportiva velica, incentivando il confronto fra i velisti membri di Federvela.

Per questo motivo il Circolo Vela Termoli è felice e sempre disponibile ad ospitare regate e momenti di aggregazione fra i giovani velisti della IX zona, mettendo a disposizione la propria struttura, entusiasmo e organizzazione oltre che il mare di Termoli che garantisce sempre le condizioni adatte per praticare tutti gli sport velici.

Il Circolo Vela Termoli ringrazia tutti i partecipanti e si congratula con gli atleti della squadra agonistica del proprio Circolo Velico per la tenacia e le capacità dimostrate in mare.

