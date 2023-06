Nilo Massei e Renato Pannacchione campioni italiani di Light Contact

TERMOLI. Nilo Massei e Renato Pannacchione campioni italiani di Light Contact, rispettivamente nelle categorie degli 80 e dei 65 kg.

Si sono tenuti con grande successo a Rimini, nel weekend appena concluso, 24 e 25 giugno, i Campionati Italiani di Arti Marziali e Sport da Combattimento, organizzati dalla Msp Italia. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni d'Italia, tra cui due talentuosi rappresentanti del Molise che si sono distinti brillantemente, conquistando il prestigioso cinturone da campione.

I protagonisti di questa straordinaria impresa sono Nilo Massei e Renato Pannacchione, entrambi provenienti dalla rinomata scuola di Kenpo Karate di Termoli. Grazie alla loro determinazione, tecnica impeccabile e impegno costante, sono riusciti a imporsi sugli avversari, dimostrando un livello di abilità e preparazione superiore.

I due campioni molisani hanno potuto contare sul supporto e sulla guida esperta del coach Carlo Antonelli, figura di spicco nell'ambito delle arti marziali. Grazie alla sua esperienza e alle sue capacità di allenatore, ha saputo indirizzare i suoi atleti verso la vittoria, motivandoli e preparandoli al meglio per la competizione.

Un ruolo fondamentale è stato anche quello del dirigente nazionale Giuseppe Bracone, che ha sostenuto i due talentuosi atleti molisani e ha contribuito a garantire loro le migliori condizioni per esprimere al meglio le loro capacità sul tatami.

La vittoria di Nilo Massei e Renato Pannacchione è motivo di grande orgoglio per la scuola di Kenpo Karate di Termoli, per il Molise e per tutto il panorama delle arti marziali italiane. Questi successi sono il frutto di anni di sacrifici, dedizione e allenamento intenso, dimostrando che la costanza e la passione possono portare a risultati straordinari.

I due campioni molisani rappresentano un esempio ispiratore per tutti gli appassionati di arti marziali, evidenziando che il talento e l'impegno possono superare qualsiasi ostacolo. La loro vittoria ai Campionati Italiani di Msp Italia sottolinea l'importanza di questi eventi nel promuovere l'eccellenza e l'arte del combattimento in tutto il Paese.

Non resta che complimentarsi con Nilo Massei e Renato Pannacchione per il loro straordinario successo e augurare loro ulteriori trionfi nel mondo delle arti marziali. Sono veramente dei veri e propri campioni, che con la loro determinazione e talento hanno scritto una pagina importante nella storia delle arti marziali molisane.