Atleta molisana conquista due titoli italiani master, che forza Morena

MOLISE. “Mi sembra giusto condividere con tutti voi il bellissimo momento che sto vivendo” – inizia così il video che Morena di Benedetto ha inviato ieri pomeriggio al presidente della Nai, Agostino Caputo, appena dopo la cerimonia di premiazione dei Campionati Italiani Master di Acireale.

“Questo è un risultato che ho cercato già da un po’, ma in precedenza l’ho solo sfiorato, oggi però ho fatto centro e porto a casa due medaglie d’oro: queste sono per me e per tutti voi. Forza Nai”

Tanto orgoglio nelle parole della portacolori della NAI che sabato si è imposta con il tempo di 4.51:88 nella gara dei 1500mt e domenica ha bissato in quella degli 800 con un ottimo 2.19:70.

Due titoli italiani strameritati che sono soddisfazione pura per la società pentra perché vanno a compensare in primis i sacrifici dell’atleta isernina, ma anche l’impegno della NAI e dei suoi sponsor. Il team di Isernia, in questo fine settimana, era presente, oltre che in Sicilia, lungo tutto lo stivale: ai Campionati Italiani Allievi a Caorle con Alex Perrella e a Grosseto nelle gare Assoluti, dove Danilo Parisi, impegnato sulla distanza dei 100mt, ha fissato, non solo il nuovo personal best (10.94), ma ha staccato il biglietto per i Campionati Italiani Junior.

Un impegno economico non indifferente reso possibile grazie alla collaborazione di quelle aziende, come Traslochi Biscotti e Teknouno, che da anni hanno legato il loro nome a quello della Nai e che grazie al loro supporto consentono quotidianamente di fare attività, soprattutto nelle categorie promozionali che sono il sale per qualunque disciplina sportiva.