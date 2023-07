Nuotatrici master, Alfonsina Irace conquista due medaglie d'oro a Riccione

TERMOLI. Si conclude oggi il 39° campionato italiano di nuoto Master a Riccione. Oltre 3.455 iscritti tra cui l'ex olimpionico Filippo Magnini e la nostra Alfonsina Irace che vola e vince ben 2 ori. Una stella del nuoto che ha mosso i suoi primi passi proprio nella nostra città, grazie al maestro Antonio Casolino, che ha sempre creduto in lei.

«I campionati italiani sono l’evento più atteso da ogni atleta, l’evento che conclude l’anno agonistico, fatto di sacrifici, tra lavoro, essere mamma e atleta, in cui bisogna dare il meglio di sè. Mi sono cimentata in due gare tecnicamente opposte, una lunga a stile ed una di velocità pura ossia i 50 delfino. Quest’ultima gara a cui tengo molto poiché vinsi un mondiale e di cui sono ancora primatista italiana M30. Record che dura da 15 anni. Sono felice ed orgogliosa di aver portato a casa due vittorie, prova del fatto che impegno, tecnica e dedizione portano al successo».

Ma non finisce qui, perché Alfonsina sta per tornare a Termoli per un evento magico, intitolato al suo grande professore.

«Gli allenamenti continuano in vista del Memorial Antonio Casolino, gara di nuoto in acque libere sulla distanza di km 3 che si disputerà a Termoli il 23 luglio prossimo.

Ci tengo a precisare che anche se non vivo a Termoli, sono l’unica atleta termolese ad aver partecipato ai campionati italiani» e di questo, noi, ne siamo orgogliosi.

