Vele issate per la Pescara-Tremiti

ISOLE TREMITI. Mancano due giorni alla classica veleggiata del Circolo Nautico Pescara Su le vele e rotta per le Isole Tremiti, si punta verso il Faro S. Domino. Tutti pronti per ritornare in barca per percorrere le classiche 60 miglia che dividono Pescara dalle Isole dirimpettaie, cercando il vento migliore. L’occasione è la seconda edizione della “Pescara-Tremiti”, storica regata “lunga” di vela d'altura che fa parte del calendario della Federazione Italiana Vela ed è organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 (CNP2018) e patrocinata sia dal Comune di Pescara che (novità di quest'anno) dal Comune delle Tremiti.

Il via per la veleggiata è previsto per venerdì 7 luglio alle ore 17, dopo il consueto briefing, dal porto turistico Marina di Pescara con rotta sud-ovest sulle Isole Tremiti. Il traguardo è fissato al traverso della punta del faro San Domino, detta Punta del Diavolo. L'arrivo è previsto per sabato 8, con tempo limite per rientrare in classifica fino alle ore 15.

L'amministrazione tremitese ha riservato agli equipaggi della regata, una volta terminata la gara, una visita guidata alla scoperta dei segreti storicoculturali dell'isola. In serata festa presso il ristorante La Fenice con assegnazione dei premi e l'indomani, domenica 9, si riparte liberamente, ma chi ha qualche giorno di ferie ne approfitterà per una vacanza nel limpido mare dell'arcipelago della Riserva naturale marina, di fronte alla costa pugliese.

All'imbarcazione prima classificata secondo il punteggio acquisito nelle classi Fiv in tempo compensato andrà il Trofeo Overall, poi verrà premiata la prima imbarcazione che taglierà il traguardo in tempo reale e i primi tre classificati nelle categorie A, B e C. Le imbarcazioni iscritte alla competizione velica sono una ventina provenienti perlopiù da Pescara, Ortona e Giulianova.