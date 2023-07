Matteo Carponi porta l'E-motion tour di beach tennis alla Cala Sveva

TERMOLI. Da 5 anni Termoli con gli eventi “E-Motion” è diventata la città simbolo del Beach Tennis, rappresentata in loco dal patron Matteo Carponi, che quest’anno porta a Termoli l ‘E-motion Life Tour 2023 e con loro tanti appassionati di questa disciplina quasi prettamente estiva (c’è chi la gioca anche indoor).

Nella cornice della Cala Sveva, a Piè di Castello, ormai tradizione irrinunciabile, come ci tiene a sottolineare il deus ex machina, e che ascolteremo nell’intervista a margine di questo articolo, anticipa anche una grossa novità per fine agosto, a dimostrazione di quanto Carponi col suo inseparabile collaboratore tuttofare, Francesco, sia innamorato della nostra città, attaccamento che lo scorso 5 dicembre è valso anche il riconoscimento “Gente di Mare”.





