Vela: alla Pescara-Tremiti trionfa l'equipaggio "Strega 2"

ISOLE TREMITI. Entusiasmo sportivo e un'ottima accoglienza nello stupendo arcipelago delle Diomedee hanno caratterizzato la seconda edizione della storica regata “lunga” di vela d'Altura Pescara-Tremiti organizzata dal Circolo Nautico Pescara 2018 (CNP2018) e patrocinata quest'anno sia dal Comune di Pescara che dal Comune delle Tremiti.

Vince il Trofeo Overall in tempo compensato l'imbarcazione “Strega 2” dell'armatore Alessandro Simionato, secondo posto per “Catalinas” di Stefano Di Properzio seguito in terza posizione da “MGS” del presidente del CNP2018 Alessandro Pavone.

Vento sostenuto da nord-ovest sui 12 nodi, con raffiche di 16, e mare con onda formata hanno accompagnato tutta la regata partita sabato alle 17,30 dal tratto di mare antistante il porto turistico Marina di Pescara con rotta sud-ovest verso il Faro di San Domino.

Le 20 imbarcazioni coinvolte hanno viaggiato in parte di notte e sono arrivate al traguardo tra le 3 e le 9 del mattino. Regata difficile ma entusiasmante l'hanno definita i componenti degli equipaggi, molto soddisfatti dell'organizzazione, del luogo splendido che li ha accolti ed anche dell'angolo culturale che ha preceduto la serata delle premiazioni, con la visita guidata sull'isola di San Nicola con i suoi storici segreti.