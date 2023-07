Obiettivo Mugello: con la sua Yamaha R6 Giulio Paolucci in gara nel campionato italiano

TERMOLI. Passione per i motori, per le due ruote, quella che porta il 30enne Giulio Paolucci a salire in sella al suo bolide. Alle spalle già partecipazioni ai campionati italiani di Velocità e in Coppa Italia, che l’ha visto sfrecciare sui circuiti di Misano e Vallelunga, dove ha raccolto piazzamenti significativi.

Il prossimo 27 agosto, invece, farà il debutto su un altro anello d’asfalto prestigioso, quello del Mugello, che ospita da anni il motomondiale.

Giulio parteciperà al Campionato italiano velocità (Coppa Fmi) nella categoria 600, alla guida di una Yamaha R6 Stock, preparata appositamente dal suo team “Scenzy”.

Una esperienza maturata negli ultimi 3 anni, da quando ha ottenuto la licenzia ufficiale di pilota, proprio debuttando a Vallelunga, il tracciato alle porte di Roma. In bocca al lupo, Giulio.