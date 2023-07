Antonio Bruno "stravince" al torneo Affi Italia di Functional Fitness e va ai mondiali

TERMOLI. Vince, anzi stravince agli Affi Italia e si qualifica ai mondiali di settembre a Vancouver.

Ancora una volta l'atleta termolese Antonio Bruno, sul podio di un'importante competizione nazionale, questa volta di Functional Fitness, quella che si è svolta lo scorso week end a Modena ed ha visto la partecipazione dei migliori atleti d'Italia. Infatti alla gara hanno avuto accesso soltanto i primi dieci performer di ogni categoria.

Antonio Bruno, atleta professionista e proprietario della palestra Crossfit 4215, ha letteralmente sbaragliato gli avversari della sua categoria, ovvero master 40, qualificandosi ai mondiali di International Functional Fitness che si terranno in Canada.

Solo qualche settimana fa si era aggiudicato il primo posto al Roma Throwdown 2023 nelle gare a team.

Le competizioni di Modena hanno visto gli atleti impegnati in sei workout, tre per ogni giornata, che si sono svolti nel brevissimo arco di poco più di tre ore, mettendo a dura prova non solo la resistenza fisica ma anche quella psicologica, in questi sei eventi l'atleta termolese si è piazzato primo per ben quattro volte, guadagnando un notevole vantaggio sugli avversari.

È soddisfatto il veterano del Crossfit che ha dichiarato: ''Spero che sia la prima di una lunga serie in questa nuova categoria, master 40''