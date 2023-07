Missione adriatica: 45 canottieri del circolo di Termoli alla Regata dei Gonfaloni di Pescara

TERMOLI. Lo sbarco dei termolesi a Pescara. È quello che avviene oggi, in occasione della 28esima edizione della Regata dei Gonfaloni, che proprio i canottieri del circolo di Termoli detengono, dopo lo straordinario successo dello scorso anno della squadra maschile, con le donne che si piazzarono al quarto posto.

È una realtà che meriterebbe maggiore attenzione, da parte di tutti. Decine e decine di sportivi, uomini e donne, che si svegliano all’alba per vogare e allenarsi, sottraendo tempo alle proprie attività, mantenendo alta la tradizione nautica locale.

Il circolo sarà rappresentato oggi in terra d’Abruzzo da Oriano Girotti, come vicepresidente, due le lance maschili e altrettante quelle femminili a sedile fisso che concorreranno, per cercare di confermare la supremazia, affidate ai timonieri Maretto Recchi, Andrea Saladini e Saverio Lacerenza.

Due le manche in programma, dopo l’estrazione delle 8, alle 9 e alle 14.30. Alle 18 è prevista la premiazione. Una manifestazione di grande rilievo, supportata da tutti gli enti territoriali, che da ieri prevede anche momenti di socializzazione, divertimento e degustazione.

Galleria fotografica