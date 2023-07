Giudice di linea molisana alla finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic

MOLISE. Una finale che rimarrà nella storia per diversi motivi, quella di ieri a Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis mondiale. A sfidarsi Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, che ha conquistato il suo secondo torneo del Grande Slam, e l'ormai leggendario Novak Djokovic, alla 35esima finale (con 23 trionfi). Ebbene, in questo memorabile incontro c'era anche una molisana, l'ingegnera Piera Carugno, figlia di Mario - medico capracottese che ha lavorato per molti anni a Pontecagnano, in provincia di Salerno.

È stata una delle giudici di linea sul Centre Court più famoso del globo. Una grande soddisfazione per lei e per la sua famiglia, ma anche un ulteriore motivo di orgoglio per Capracotta. «A Piera i complimenti della nostra comunità», sottolineano da Capracotta.

