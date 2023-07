Martina Brandimarte, una vera saracinesca: verso il debutto nella serie A di pallanuoto

TERMOLI. Martina Brandimarte, 25 anni termolese doc e figlia d’arte, come tutta la famiglia ha il lo sport nel sangue.

Papà Giorgio è stato un ottimo calciatore, mamma Sabrina grande sportiva, figlia del professor Giulio Simpatico, il fratello Andrea lo stesso

Martina fin da piccola ha praticato diverse discipline: tennis tavolo, pallavolo, ginnastica ritmica, scherma, poi andando in piscina a San Salvo ad allenarsi, il suo allenatore le prospettò di provare con la pallanuoto e con questo sport fu amore a prima vista.

Oggi lei gioca come portiere in prestito al Cosenza, con questa squadra ha appena conquistato la promozione in serie A, ma il suo cartellino è di proprietà della Sis Roma, ma anche dalla intervista si intuisce che Martina voglia rimanere in Calabria, a Cosenza, perché come dice si è trovato nell’ambiente giusto, si sono create delle amicizie e il posto è l’ideale per giocare in tutta serenità.

Martina è una ragazza di carattere fortissimo, a soli 15 anni ha avuto la forza e il carattere giusto per inseguire i propri sogni, con la maglia della Roma a livello giovanile ha vinto lo scudetto, coppa Italia e altro.

Oggi a Cosenza battendo il forte Napoli ha conquistato la serie A soprattutto con alcune sue parate monstre, rivelatesi decisive, tanto che gli stessi media napoletani le hanno dedicato articoli definendola una portiera non umana per quello che aveva parato.

Noi l’abbiamo incontrata per ascoltare le sue emozioni, ora che è in procinto di giocare nella massima serie di questa splendida realtà sportiva.