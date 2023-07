«Lui nuota in cielo», per onorare Antonio Casolino ci si tuffa in mare

Il primo memorial "Antonio Casolino"

TERMOLI. Sembra solo ieri ma è già passato circa un anno dalla perdita di un'icona del nuoto termolese e molisano.

‘‘U Professore", come i suoi allievi amavano chiamare il decano del nuoto termolese, Antonio Casolino.

Ecco perché la Termoli Nuoto, dall’indomani della scomparsa, ha lavorato per rendere omaggio al suo presidente onorario, con una manifestazione di nuoto in mare (acque libere) in collaborazione con la “Finp” regionale, la Fin, il Cip e la “Fabbrica del Nuoto”.

Loro hanno lavorato nel modo che è più congeniale, aperto a tutte le categorie e a tutte le età, proprio per ribadire che l'amore per il nuoto ed il mare non ha confini.

L'inclusione delle categorie paralimpiche è stata un'iniziativa che hanno voluto fortemente.

Per questo hanno scelto come partner la Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico).

All’evento di ieri mattina hanno partecipato circa 70 atleti provenienti da 21 società diverse -H2O Teramo - S.G.T. Sport ssd -Teramo Nuoto - AQA asd Cosenza - Asd Vanessa ,Nuoto Smile - CUS Salerno asd - Peppe Lamberti N.C. asd - Sintesi ssd - Amici Nuoto VVFF Modena - Amici Nuoto VVFF Modena - Heaven Due ssd - Nautilus ssd - S.C. Tuscolano By Corefit ssd - Pool Nuoto Sambenedettese - Vela Nuoto Ancona -Emmedue ssd -H2O Sport csd - Hidro Sport ssd arl - Termoli Nuoto - CUS Bari asd -Thermae Sport asd - FINP Fed. Italiana Nuoto Paralimpico, nda Cosenza, Modena, Roma, Ancona, Napoli, Salerno e altre città.

Sono venuti a Termoli soprattutto per festeggiare ed onorare la figura indelebile del nonno del nuoto molisano. Nella prima mattinata, alle ore 9.30 si è svolta la gara dei 3000 metri, gli atleti hanno dovuto percorrere la distanza compiendo due giri intorno a 4 boe che hanno delimitato un rettangolo parallelo alla spiaggia in senso orario, per concludere poi in uno sprint con l'arrivo posto a circa 100 m dalla riva in prossimità del lido le Dune. In tarda mattinata poi molti degli stessi atleti si sono esibiti nella gara sprint del miglio, (1852 metri). Il percorso più breve per cui hanno dovuto compiere un solo giro sempre in senso orario per poi giungere arrivo sempre a 100 metri dalla spiaggia.

Tutto questo è stato permesso grazie alla stretta collaborazione con la “FINP” nella persona di Antonella Ruccolo che ha sollecitato la sensibilità degli sponsor i quali hanno permesso di realizzare la manifestazione e dalla coordinazione della delegazione regionale FIN sempre pronta e disponibile ad ogni richiesta.

Il desiderio comune ma soprattutto della Termoli Nuoto è che questa manifestazione possa ripetersi negli anni avvenire come cerimonia di buon auspicio per i giovani nuotatori e di chiara consapevolezza delle profonde radici culturali del nuoto termolese.

È un desiderio profondo che vuole solleticare gli amministratori a fare proprio questo progetto collaborando sempre di più alla riuscita della manifestazione.

Chi ha partecipato a questa gara ha vinto comunque aldilà di quello che ha sancito la gara stessa.

Ad aggiudicarsi la serie unica sui 1852 metri è stato Giovanni Oriente, con 21 minuti, 39 secondi e 7 decimi (Hidro Sport), a seguire Jacopo Marzola (H20) e Federico Gregorio (Vela nuoto Ancona).

Giovanni Oriente ha conquistato anche i 3mila metri, con 34'06,6. Dietro di lui Michele Giampietro (H20) e Salvatore Sandutti (Vanessa nuoto smile).

Galleria fotografica