Il Molise dell’equitazione si prepara per le Ponyadi

CAMPOBASSO. 19 binomi pronti a partire per Arezzo; 19 atleti e 19 pony pronti a cimentarsi nelle discipline ludiche; 8 binomi pronti a concorrere nel salto ostacoli; 12 gli anni di assenza del Molise nelle discipline di club.

E poi 6 istruttori in partenza in rappresentanza del Molise; 2 istruttori di fama nazionale ed internazionale venuti in Molise a fare gli stage di preparazione; 2 stage di approfondimento.

Eccoli tutti i numeri del Molise dell’equitazione che si prepara per le Ponyadi, il grande evento di interesse federale organizzato dalla FISE che raccoglie partecipanti da tutta Italia in un clima di grande festa sportiva in programma anche quest’anno negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre dal 26 al 29 luglio.

Lunedì 17 nella sede della FISE Molise la consegna delle divise e dei gadget, con protagonista il superpony amico di tutti che sarà il comune porta fortuna: il simpatico Tony il Pony, da parte della delegata Laura Praitano ai partecipanti delle scuole di equitazione in partenza: la Scuderia del Sole, Cassandra Equitazione, I cavalli della foce e Campobasso Equitazione. Contenti i bambini, felici di trascorrere giorni emozionanti e divertenti le famiglie, che per l’occasione hanno voluto realizzare anche delle magliette dedicate ai sostenitori. Martedì è prevista la partenza alla volta di Arezzo, dove mercoledì la cerimonia ufficiale darà il via alle competizioni.

Kep Italia, main sponsor della Federazione Italiana Sport Equestri, ha confermato anche per il 2023 il suo incondizionato sostegno alle Ponyadi svolgendo il ruolo di “title sponsor” della manifestazione con particolare riferimento al mondo dei pony. Infinite, come sempre, le specialità in cui i “mini cavalieri” e le “mini amazzoni”, insieme ai loro pony, si dovranno confrontare in quella che è ormai considerata una vera e propria festa del mondo del pony.

Ecco tutte le specialità previste:

Gimkana 2; Gimkana Jump 40; Gimkana Cross; Pony Games; Carosello; Presentazione; Piccolo Gran Premio; Run & Ride; Salto Ostacoli; Concorso Completo; Country Jumping; Dressage; Volteggio; Endurance; Horseball; Attacchi; Polo; Reining; Paraendurance; Attacchi Integrati, Paradressage e Parareining. Previsto anche in occasione di questo evento un premio simbolico per il cavallo (in questo caso per il pony), atleta al pari dei cavalieri e delle amazzoni che ogni giorno con questi splendidi compagni condividono momenti di sport.

È possibile consultare l’area dedicata alle Ponyadi Kep Italia 2023 sul sito della FISE.

Galleria fotografica