Equitazione, alle Ponyadi il Molise sfiora il podio

AREZZO. .Ponyadi 2023. È mancato davvero un soffio per il podio della Coppa delle Regioni, dove la squadra della Fise Molise ha conquistato un soddisfacente sesto posto, sfiorando il terzo, portato via da una sola barriera caduta. Questa una delle tante emozioni che i nostri atleti hanno vissuto insieme ai loro istruttori nei quattro giorni della manifestazione nazionale che si è svolta ad Arezzo dal 23 al 26 luglio e che ha visto amazzoni e cavalieri molisani tra i 5 e i 13 anni cimentarsi in numerose discipline in sella ai pony.

Un’emozione comunque positiva per la squadra del Molise, che ha ripreso a gareggiare come team regionale in questa bella ed importante manifestazione federale. Lo scorso anno la presenza di pochi atleti; quest’anno, dopo una campagna di sensibilizzazione, la necessaria formazione e soprattutto l’impegno profuso dalle scuole e dallo staff della Fise sono stati ben 24 i binomi in gara con la bandiera del Molise.

Ma non solo soddisfazioni agonistiche. Le Ponyadi sono state una vera e propria festa dell’equitazione dedicata ai pony e agli atleti più piccoli che, accompagnati dalle famiglie, hanno portato risate e colori nel gioioso clima generale. Soddisfatti gli istruttori delle quattro scuole presenti: Cassandra Equitazione (Campodipietra), I Cavalli della Foce (Campomarino), Campobasso Equitazione e La Scuderia del Sole (Isernia). E soddisfatta la presidente FISE Molise Laura Praitano che ha creduto fortemente in questo progetto e che, in collaborazione con la federazione nazionale, ha raccolto risultati che parlano da soli.

“La conquista più importante per noi tutti è stata innanzitutto la partecipazione – ha dichiarato Laura Praitano – Per una regione piccola come la nostra portare ad una manifestazione nazionale ventisette binomi è stata già una grande soddisfazione e per questo ringrazio ancora tutti gli istruttori della Fise Molise. Quanto alla Coppa delle Regioni devo dire che quel terzo posto sfiorato è comunque una grande gioia per la nostra squadra che si è ricostituita dopo molto tempo ed è riuscita a superare regioni molto più grandi, presenti in quel campo di gara da sempre. Sono molto felice di questa esperienza che ci ha dato tanto in termini di empatia, soprattutto con le famiglie dei nostri ragazzi che sono state davvero preziose. Abbiamo fatto molto e con la volontà e con l’amore per i nostri cavalli continueremo a crescere per dare ai nostri piccoli atleti ulteriori occasioni di divertimento e anche per portare a casa risultati sempre più soddisfacenti”.

Ed è stata proprio l’empatia che le Ponyadi sviluppano all’interno della manifestazione attraverso caroselli, simboli, personaggi e colori a dare qualcosa in più a tutti i partecipanti. Equitazione e tanta amicizia hanno coinvolto atleti, organizzatori e genitori dei ragazzi, che hanno aiutato a realizzare i gadget e si sono messi in gioco per fare di questi giorni un’esperienza indimenticabile.

