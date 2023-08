Beach volley, due coppie termolesi in gara a Cesenatico

TERMOLI. L’Asd Termoli Pallavolo seguirà con orgoglio i suoi atleti che rappresenteranno il Molise al Trofeo delle Regioni di Beach Volley che si terrà a Cesenatico da oggi a giovedì 3 agosto.

Sophie Buonanno e Agnese Chinni per il settore femminile e Vittorio Sciarretta e Alessandro Vernacchia per il settore maschile saranno impegnati in questa nuova avventura aggiungendo una ciliegina sulla torta al loro percorso sportivo dopo una lunga stagione pallavolistica durante la quale hanno fatto parte anche della rappresentativa indoor del trofeo delle regioni insieme a Mina D’Onofrio, Chiara Sciarretta e Alessia Stillavato.

Un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti ed un arrivederci a presto in palestra per la nuova stagione pallavolistica 23/24 con tutti i ragazzi dell’asd Termoli Pallavolo e con tutti coloro che vorranno approcciarsi a questo avvincente sport.